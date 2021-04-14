Toplanan inek sütü miktarı şubatta azaldı
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Toplanan inek sütü miktarı şubatta azaldı

Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Toplanan inek sütü miktarı şubatta azaldı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 780 bin 524 ton oldu.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 780 bin 524 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 1,5 azalarak 780 bin 524 tona geriledi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı.

Şubatta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, bu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 128 bin 590 ton oldu. Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 1,2 düşüşle 273 bin 521 ton olarak gerçekleşti.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 13,3 gerileyerek 75 bin 601 ton olarak hesaplandı. Yoğurt üretimi, ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 170 bin 890 ton oldu.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 42,5, yağsız süt tozu yüzde 31,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 19,6, kaymak üretimi yüzde 5,8, inek peyniri üretimi yüzde 3 artarken, ayran üretimi yüzde 23,7, tereyağı üretimi yüzde 1,2 azaldı.

Ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 60,4, yağsız süt tozu yüzde 23,2, tam yağlı süt tozu yüzde 13,3, kaymak üretimi yüzde 9, inek peyniri yüzde 4,1 yükselirken, tereyağı üretimi yüzde 6,9 ve ayran üretimi yüzde 23,1 düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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