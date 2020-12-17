İnek otomobile çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnek otomobile çarptı

17.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:21
İnek otomobile çarptı

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, sokakta koşan inek, otomobile çarptı.

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, sokakta koşan inek, otomobile çarptı. İnek yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Babadağ ilçesi kırsal Kelleci Mahallesi'nde, 12 Aralık'ta yaşanan kazada, Galip Kaya'nın kullandığı otomobile, sokaktan koşarak çıkan inek çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı, inek yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.İneğin meraya doğru koşarak gittiği sırada yaşanan kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.


İnek otomobile çarptı
İnek otomobile çarptı
İnek otomobile çarptı
İnek otomobile çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Türkay ARKADAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Gülben Ergen Haluk Levent Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Özgür Yankaya Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnek otomobile çarptı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:26:10. #1.14#
title