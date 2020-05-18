"İnek otlatırken EBA'da canlı derse katılan kız" hukuk okumak istiyor - BALIKESİR
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"İnek otlatırken EBA'da canlı derse katılan kız" hukuk okumak istiyor - BALIKESİR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı ders uygulamasına katılan lise 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, hukuk eğitimi alıp şiddet gören kadınların hakkını savunmak istediğini söyledi.

18.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:26

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı ders uygulamasına katılan lise 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, hukuk eğitimi alıp şiddet gören kadınların hakkını savunmak istediğini söyledi.

Hasan ve Emine Doludağ'ın 5 kızından Ayşenur, yatılı öğrenim gördüğü Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanınca Sındırgı'nın kırsal Bayraklı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi.

Ayşenur, evlerinde internetin çekmemesi nedeniyle bir yandan yaylada hayvanlarla ilgileniyor diğer yandan EBA canlı ders uygulamasına katılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayşenur'un inek otlatırken EBA'ya katıldığı görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Ayşenur Doludağ, AA muhabirine, salgın nedeniyle geldiği ailesinin yanında onlara yardım ettiğini söyledi.

Derslerine de odaklanmaya çalıştığını belirten Doludağ, şöyle konuştu:

"Hayvanlar dışarı çıkmaya başladığı için derslerime fazla çalışamıyorum. Evde internetimiz de olmadığından televizyondan dinlediğimiz kadarıyla ders çalışıyoruz. Daha çok hayvanların yanında canlı derslere katılıyorum. Eve geldikten sonra tekrar etmeye çalışıyorum. Hukuk okumak istiyorum, hedefim o yönde. Çünkü bu zamanda kadına şiddet de çok fazla oldu ve ben kadınların hakkını savunmak istiyorum."

Bakan Selçuk'un paylaşımına sevindiğini anlatan Doludağ, "Ders dinlerken hocam benim fotoğrafımı çekmişti sadece. Daha sonra okul grubundan Milli Eğitim Bakanlığına kadar gitmiş. Ziya hocamız da paylaşınca bu beni çok mutlu etti, söyledikleri de çok hoşuma gitti. Ders çalışma isteğimi daha fazla artırdı." ifadelerini kullandı.

"Hayvan güderek de okuma imkanının olduğunu gösterdi"

Ayşenur Doludağ'a ziyarette bulunup kitap hediye eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da eğitimin önemine değindi.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Ayşenur kızımız da o doğallığıyla, hayvan güderkenki halini aslında anlatmış. Bu durum da Milli Eğitim Bakanımızın dikkatini çekmiş. Kendisini tebrik etmiş. Biz de Ayşenur'un yanındayız, onu tebrik ediyoruz. Ayşenur bize dağın tepesinde dediğimiz noktada hayvan güderek de okumanın imkanının olduğunu gösterdi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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