"İnek otlatırken EBA'da canlı derse katılan kız" hukuk okumak istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İnek otlatırken EBA'da canlı derse katılan kız" hukuk okumak istiyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı ders uygulamasına katılan lise 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, hukuk eğitimi alıp şiddet gören kadınların hakkını savunmak istediğini söyledi.

18.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:32

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı ders uygulamasına katılan lise 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, hukuk eğitimi alıp şiddet gören kadınların hakkını savunmak istediğini söyledi.

Hasan ve Emine Doludağ'ın 5 kızından Ayşenur, yatılı öğrenim gördüğü Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanınca Sındırgı'nın kırsal Bayraklı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi.

Ayşenur, evlerinde internetin çekmemesi nedeniyle bir yandan yaylada hayvanlarla ilgileniyor diğer yandan EBA canlı ders uygulamasına katılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayşenur'un inek otlatırken EBA'ya katıldığı görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Ayşenur Doludağ, AA muhabirine, salgın nedeniyle geldiği ailesinin yanında onlara yardım ettiğini söyledi.

Derslerine de odaklanmaya çalıştığını belirten Doludağ, şöyle konuştu:

"Hayvanlar dışarı çıkmaya başladığı için derslerime fazla çalışamıyorum. Evde internetimiz de olmadığından televizyondan dinlediğimiz kadarıyla ders çalışıyoruz. Daha çok hayvanların yanında canlı derslere katılıyorum. Eve geldikten sonra tekrar etmeye çalışıyorum. Hukuk okumak istiyorum, hedefim o yönde. Çünkü bu zamanda kadına şiddet de çok fazla oldu ve ben kadınların hakkını savunmak istiyorum."

Bakan Selçuk'un paylaşımına sevindiğini anlatan Doludağ, "Ders dinlerken hocam benim fotoğrafımı çekmişti sadece. Daha sonra okul grubundan Milli Eğitim Bakanlığına kadar gitmiş. Ziya hocamız da paylaşınca bu beni çok mutlu etti, söyledikleri de çok hoşuma gitti. Ders çalışma isteğimi daha fazla artırdı." ifadelerini kullandı.

"Hayvan güderek de okuma imkanının olduğunu gösterdi"

Ayşenur Doludağ'a ziyarette bulunup kitap hediye eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da eğitimin önemine değindi.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Ayşenur kızımız da o doğallığıyla, hayvan güderkenki halini aslında anlatmış. Bu durum da Milli Eğitim Bakanımızın dikkatini çekmiş. Kendisini tebrik etmiş. Biz de Ayşenur'un yanındayız, onu tebrik ediyoruz. Ayşenur bize dağın tepesinde dediğimiz noktada hayvan güderek de okumanın imkanının olduğunu gösterdi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Sinan Özen Ferdi Tayfur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: "İnek otlatırken EBA'da canlı derse katılan kız" hukuk okumak istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:32:21. #1.15#
title