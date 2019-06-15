İnek, otelin kapasından çevrildi
SİNOP'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.
SİNOP'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başıboş inek, kırmızı halıdan geçerek döner kapıya geldi. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
- Sinop
Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başıboş inek, kırmızı halıdan geçerek döner kapıya geldi. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
- Sinop
Kaynak: DHA
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