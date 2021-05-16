İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
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İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı

İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Hüseyin Manav otlaması için ormanlık alana bıraktıkları gebe ineğin akşam eve dönmemesi üzerine köylülerle aramaya çıktı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Hüseyin Manav otlaması için ormanlık alana bıraktıkları gebe ineğin akşam eve dönmemesi üzerine köylülerle aramaya çıktı. Manav doğum yapan ineğini 5 kilometre uzaklıkta bulurken, buzağıyı eve kadar sırtında taşıdı.

Ulus'a bağlı Eseler köyünde hayvancılık yapan Gülsüm Manav, bayramın ikinci günü otlaması için gebe ineğini ormanlık alana bıraktı. İnek akşam eve dönmeyince Hüseyin Manav, köylülerle aramaya başladı. Hüseyin Manav, ineği evine 5 kilometre uzaklıktaki Büyük Göynükbaşı mevkiinde buldu. İneğin doğum yaptığı görüldü. Hüseyin Manav buzağıyı sırtına alarak evine kadar taşıdı. Sağlık durumu iyi olan buzağısına 'Akça' ismini veren Manav, ineğini ve buzağısını sağsalim bulduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi. Bayramın ikinci günü sabah saatlerinde eşi Gülsüm Manav tarafından gebe ineğin beslenmesi için ormana bıraktıklarını söyleyen Hüseyin Manav, "İneğimiz akşam eve gelmeyince, köydeki vatandaşlarımız tarafından aramaya başladık. Sonra ineği dışkısını takip ederek, yavruya ve annesine ulaştık. Biz gittiğimizde doğum yapmıştı. Yanında buzağı var. Çok şaşırdık. Hemen yanımda bulunan arkadaşların ceketlerinden ip yaptım. Buzağıyı sırtıma alarak, taşımaya başladım. Çok zorlandım, ama yorgunluğa değdi. Buzağı ve annesinin sağlık durumu çok iyi çok mutluyum" dedi. 

 


İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı
İnek ormanda doğum yaptı, buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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