Antalya'da 5 yıldızlı Otellerin Olduğu Sahile İnek Ölüsü Vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Titreyengöl sahiline, sabah saatlerinde inek ölüsü vurdu. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahile vuran inek ölüsünü gören tatilciler şaşırdı.

TATİLCİLER YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Çocuklarıyla yürüyüş yapan tatilcilerden bir kısmı yolunu değiştirirken bazı tatilciler inek ölüsünün 5-10 metre ilerisinde yüzmeye devam etti.

GEMİDEN DENİZE DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi ekipleri, ormanlık alana gömmek için inek ölüsünü kepçeyle kıyıdan alarak götürdü. İneğin, sefer yapan bir gemiden denize düştüğü değerlendiriliyor.