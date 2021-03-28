İnek 15 metrelik define kuyusuna düştü

İnek 15 metrelik define kuyusuna düştü Mahsur kalan inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı Başakşehir'de bir inek, arsada define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü.

İnek 15 metrelik define kuyusuna düştü

Mahsur kalan inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir inek, arsada define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Başakşehir'de Lalezar Sokak üzerinde bulunan arazi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide otlayan bir inek, define avcıları tarafından kazılan 15 metrelik düştü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaklaşık iki saatlik uğraşın ardından ineği kuyudan çıkardı. Kuyuya düşen hayvanın kazayı hafif sıyrıklarla kurtardığı görüldü. Uzun uğraşlar sonrası ineği kurtaran itfaiye erlerinin sevinci kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ