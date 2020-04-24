İnegölsporlu futbolcular Türk Kızılayı ile ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da forma giyen Enes Bayır ile Selim Can İnci, Türk Kızılayı ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da forma giyen Enes Bayır ile Selim Can İnci, Türk Kızılayı ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan ayı dolayısıyla erzak dağıtımlarını hızlandıran Türk Kızılayı İnegöl Şubesi'nin çalışmalarına futbolcular da destek verdi.

Futbolcular Yeniceköy Mahallesinde belirlenen evlere giderek erzaklarını teslim etti.

Futbolcu Selim Can İnci Kovid-19 salgını nedeniyle zor zamanlardan geçildiğini belirterek, "Salgın nedeniyle ligler ertelendi. Uygun vakitlerimizde insanların ihtiyaçlarını gidermek için buradayız. İnşallah herkes mutlu ve sağlıklıdır." diye konuştu.

Enes Bayır da "Türk Kızılayı ile birlikte insanlara yardım ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA