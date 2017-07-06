İnegölspor Yönetiminden Altepe'ye Ziyaret

SPOR Toto 2'nci Lig ekibi İnegölspor, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaret etti.



İnegölspor Başkanı Münür Kaner, ziyarette, "Yeni yönetim kurulu olarak sizi ziyaret etmek istedik. Sağ olun bizleri ağırladınız ve mutlu ettiniz. Daha önce Okan Yılmaz'ı Bursaspor'a vermiştim. Okan Bursa'da gol kralı oldu. Tesisimizde suni çim yerine normal çim saha yapılmasını, 2 tane çim saha olmasını istiyoruz" dedi.



ALTEPE'DEN DESTEK



Belediye Başkanı Recep Altepe ise, "Üzerimize düşeni yaparız. İnegöl Belediyesi de üzerine düşen görevi yapar, olur biter. Ben tesislerdeki sahaların çim olması konusunda gerekli talimatları vereceğim" diye konuştu.



- İnegölbursa