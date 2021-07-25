İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
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İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı

İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Kulüp tesislerindeki antrenmanı ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, oyunculara baklava ikram ederek başarılar diledi.Antrenman öncesi açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Yeni sezonumuz inşallah sakatlıksız, belasız geçer. İnşallah Covidsiz bir sezon geçiririz. İnegölspor formasını, armasını, İnegöl şehrini en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Geçmiş bayramınızı kutluyorum" dedi.Daha sonra söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Her yeni bir başlangıç nihayetinde yeni umutlar yeni beklentiler doğuruyor. Şehrimiz önemli bir şehir. İnegölspor şehirde kıymet üreten, değer üreten bir futbol takımı ve markası. Bu sezonda sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Bu sene Kani başkanımızın ve ekibinin 2. sezonu. İnşallah yeni başarılara, yeni güzelliklere imza atmalarını diliyorum. Tabii ki başarmak için mutlaka çok çaba harcamak ve gayret etmek lazım. Yani böyle hamasi duygularla, sözlerle olacak bir şey değil. Vazife sizlerde. Beklentinin açıkçası yüksek olduğunu ben öngörüyorum. Ancak tabi genç bir ekibimiz var. Genç bir kadromuz var. Allah'ın izniyle başarılar elde edeceğini ümit ediyorum. Hepinize ben kolaylıklar diliyorum. Takip etmeye çalışacağız. Her zaman için sizlerin yanınızdayız. Sağ olsun çok güzel bir teknik ekibimiz var. Allah razı olsun, onlar da gayretle çalışıyor. Sizlerinde inşallah gayretiyle ve katkılarıyla, taraftarlarımızın desteğiyle, şehrimizin de takımına sahip çıkmasıyla bu sezon inşallah güzellikler yaşayalım istiyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "Kani başkanımıza, yönetim kuruluna, çok değerli hocalarımıza ve çok kıymetli futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


- İnegöl
İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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