İnegölspor umutlu

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 18'inci hafta karşılaşmasında Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı. Sahasındaki puan kaybı sonrası Bursa temsilcisi, puanını 11'e yükseltse de 16'ncı basamakta yer aldı.

İnegölsporlu oyuncuların, sahada çok güzel bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Başkan Kani Admeoğlu, futbolcularını tebrik etti. Uzatma anlarında net bir pozisyon kaçırdıklarını hatırlatan Başkan Ademoğlu, "3 puan almak imkansız bir şey değildi, 1 puan aldık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Hacettepe maçına bakacağız. İnşallah oradan alacağımız 3 puanla biraz daha yukarı tırmanacağız. Oyuncu kardeşlerimin burada gösterdiği performans, mücadele gerçekten güzel. Yani takım iyi sinyaller veriyor. 2 tane de erteleme maçımız var. Devreye kadar 3 tane oynayacağımız maçımız var. Bu 3 maçtan da 9 puanı alıp, ilk devreyi biraz daha yukarıda bitirmek istiyoruz" dedi.

Takımın başında sahaya çıkan antrenör Celalettin Barut ise karşılaşmaya inançlı başladıklarını belirtti. Barut, "Bu maçta galip geleceğimizden şüphemiz yoktu. Çok istekli ve arzuluyduk. Arkadaşlarımız olağanüstü bir mücadele örneği sergiledi. İlk yarı rakibe sadece 1 pozisyon verdik. Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamıştık. Seri galibiyetlere başlamak istiyorduk. Bugün 2'nci galibiyet hafta içi Hacettepe maçıyla 3'üncü galibiyeti alarak devam etmek istiyorduk. Son dakika bu fırsatı da yakaladık. 90+3'üncü dakikada karşı karşıya bir pozisyonu kaçırdık. İnşallah Çarşamba günü galibiyet için gideceğiz ve galibiyetle döneceğimize inanıyoruz. Teknik ekip olarak yönetim kurulu olarak buna inancımız tam. Hem oyun hem de mücadele anlamında yükselen bir ivmemiz var. İnşallah bunu da sonuçlara yavaş yavaş yansıtıyoruz, yansıtmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ