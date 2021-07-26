İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var
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İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var

İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor

İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, "Savaşan, mücadele eden, kaliteli, daha iyi top oynayan, rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var. Artık rakipler düşünecek biz değil" dedi.

İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, "Savaşan, mücadele eden, kaliteli, daha iyi top oynayan, rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var. Artık rakipler düşünecek biz değil" dedi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Hasan Erkin Şimşir, "Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Birbirimizi iyi tanıyan bir ekibiz. Hedeflerimiz var. Bu hedeflerden kesinlikle geri adım atma niyetinde değiliz. Geçen sene insanları rahatlatmaya çalışırken, bu senede insanları aynı hedefe yöneltmeye çalışacağız. Hiç kimsenin şundan kuşkusu olmasın. Savaşan, mücadele eden, kaliteli, daha iyi top oynayan, rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var. Artık rakipler düşünecek biz değil. Alınan bütün oyuncuların altında benim imzam var. Sağ olsun yönetim kuruluda burada bize tam destek oldular. İstediğimize yakın bir kadro oluşturduk. Hep bildiğimiz oyuncular. Bu gruplarda bu liglerde başarılı olmuş oyuncu kadromuz var. İlerisi için gelecek vadeden bazı arkadaşları da kadromuzda tuttuk. Artık bundan sonrası iyi çalışacağız, bu süreci iyi değerlendireceğiz. Hedefimiz ilk aşamada Play-Off'un içinde devamlı duran bir takım oluşturmaya çalışacağız. Yani ilk 5'te olmaya çalışacağız. Ama tabi birinci neden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.


İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var
İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var - Haberler Spor
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