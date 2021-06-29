İnegölspor taraftarı gençten sevgilisine stadyumda evlenme teklifi

Bursa'da İnegölspor taraftarı Mehmet Yavuz (29), bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Uslu'ya (25) hayalindeki sürpriz evlilik teklifini stadyumda yaptı.

Bursa'da İnegölspor taraftarı Mehmet Yavuz (29), bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Uslu'ya (25) hayalindeki sürpriz evlilik teklifini stadyumda yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve fanatik İnegölspor taraftarı olan Mehmet Yavuz, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Özlem Uslu'ya evlilik teklifi yapmak istedi. Bunun için Yavuz arkadaşlarını da organize etti. Arkadaşlarıyla tanıştırma bahanesiyle İnegöl İlçe Stadı'na gelen Mehmet Yavuz ve Özlem Uslu, meşale ve havai fişekle karşılandı. Bu sırada Yavuz'un arkadaşları "Bordoma beyaz olur musun?" pankartı açtı. Büyük sürprizi görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Uslu, sevgilisinin evlenme teklifine evet cevap verdi. Cevabın ardından genç çift, çiftetelli oynadı.

Heyecanını anlatan Mehmet Yavuz, "Bana destek veren arkadaşlarım, İnegölspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bu stattayım. Evlilik teklifi için en güzel yerin burası olduğunu düşündüm. 1 hafta bu sürpriz için çalıştım ve mutluyum" dedi.

Özlem Uslu ise "Böyle bir şey beklemiyordum. Şaşırdım. Çok güzel oldu. Evet cevabını verdim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz