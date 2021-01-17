İnegölspor-Sancaktepe FK maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
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İnegölspor-Sancaktepe FK maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

17.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:30
İnegölspor-Sancaktepe FK maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile Sancaktepe FK takımları arasında yapılacak 12. hafta erteme maçı, yoğun kar yağışı ve saha temizleme çalışmalarının sürmesi nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile Sancaktepe FK takımları arasında yapılacak 12. hafta erteme maçı, yoğun kar yağışı ve saha temizleme çalışmalarının sürmesi nedeniyle ertelendi.

İnegölspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 50 kişilik ekip, İnegöl İlçe Stadı'ndaki saha temizleme çalışmasına sabah 08.00'de başladı. Çalışmalar maçın oynanacağı saate kadar sürdü.

Maçın hakemi Gürel Uzuner ile diğer görevliler, maç saatinde sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Saha temizleme çalışmalarının uzun süreceğini değerlendiren hakem heyeti, sahanın maç oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle karşılaşmayı erteledi.

Müsabakanın yarın saat 13.00'te oynanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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