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İnegölspor play-off oynayacak

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar, takımın play-off mücadelesi vermeye hak kazandığı söyledi.

İnegölspor play-off oynayacak
08.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:45

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar, takımın play-off mücadelesi vermeye hak kazandığı söyledi.

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği üyeleri olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantı yaptık. Burada hakkımız olan play-off'ların oynanmasını talep etmiştik. Yaptığımız toplantının neticesini bugün aldık. Çok şükür beklediğimiz ve istediğimiz play-off'ları oynayacağız. Sezon başında borçlar ve sıkıntılar ile aldığımız takım hak ettiği play-off'ları oynayacak. İnşallah burada da hedefimiz başarılı olur, adımızı özlemle beklediğimiz 1. Lig'e yazdırırız. Bugüne kadar İnegölspor'u destekleyen iş adamlarımıza, esnaflarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra verilen desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bizlere güvensinler, bu takım ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yıllardır özlem duyduğumuz bir üst lige çıkacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

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