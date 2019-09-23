İnegölspor olağanüstü kongreye gidiyor

23.09.2019 20:31

TFF 2. Lig'de mücadele eden İnegölspor, olağanüstü kongre kararı aldı.



Zonguldak Kömürspor, deplasmanı sonrası Eşref Güç başkanlığındaki İnegölspor yönetimi, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile makamında görüştükten sonra, olağanüstü kongre kararı aldı.



İnegölspor Kulüp tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Eşref Güç başkanlığındaki yönetiminden yapılan açıklamada, "İnegölspor'a ulusal lisansı aldık. İnegölspor federasyon nezdinde borcu olmayan kulüpler arasına soktuk. Tüm algılara rağmen sezona başlangıç yaptık. Yapılan bu davranışların sadece yönetime yapıldığını düşündük. İlerleyip farkında olmadan İnegölspor'a zarar verdi, sportif manada başarısızlığının kaynağı oldular bunu da maddi kaygılara bağladılar. Bu sebeple yönetim olarak yapılan davranışların İnegölspor'a daha fazla zarar vermemesi için camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileyerek olağanüstü kongre almış bulunmaktayız. Bu yapılan davranışların ne olduğunu kamuoyunun kongre süresince görülmesini talep ediyoruz. Kongrede kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda çalışacağız. Kulübümüzü maddi manevi olarak destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Kongremizin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Kongre tarihiyle alakalı açıklama yapan Eşref Güç, "01.10.2019 tarihinde ilk kongre olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 08.10.2019 tarihinde ise ikinci kongre yapılacak. Şahsım tekrar aday olmayacak. Biz yönetim olarak 15 günlük süreçte takımın başında olacağız. Konu İnegölspor ise hiç kimseye kırgın değiliz. Bırakma sebebimiz şu, yorulduğumuzu düşünüyoruz. Yoksa İnegölspor'un borcu varmış bunlar hiç önemli şeyler değil bizim için" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA