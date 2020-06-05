İnegölspor maskesi dağıtılacak
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske üretip ücretsiz dağıtımını yapan belediye, İnegölspor logo bordo renkte maske üretimine başladı.
05.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:42
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske üretip ücretsiz dağıtımını yapan belediye, İnegölspor logo bordo renkte maske üretimine başladı.
İnegöl Belediyesi, İnegölspor maskelerinin dağıtımına önümüzdeki günlerde başlayacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, maske üretim tesisi ziyaretinde yetişkin ve çocuk maske üretimlerinin yanı sıra şimdide İnegölspor maske üretimine başladıklarını, yakın zaman içinde dağıtımını yapacaklarını duyurdu.
- Bursa
Kaynak: DHA