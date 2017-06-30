İnegölspor, Kemal Hastürk'le 'Devam' Dedi

SPOR Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde takım kaptanı Kemal Hastürk ile sözleşme yeniledi.



Transfer komite Başkanı Kerim Kurumuş ile Başkan Yardımcısı Osman Sevim, takım kaptanı Kemal Hastürk ile kulüp tesislerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde başarılı stoper ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan önümüzdeki günler içerisinde iç transferde oyuncular ile görüşmelerin devam edileceği bildirildi.



- Bursa