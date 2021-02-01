İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i kiraladı

01.02.2021 16:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:19
İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i kiraladı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i 1,5 yıllığına kiraladı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i 1,5 yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Basın Sözcüsü Cihan Bozacılar ile yönetim kurulu üyesi Ali Ezim katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Bozacılar, "Devre arası transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Fenerbahçe'den forvet mevki oyuncusu Gülhan Üreyen ile 1,5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladık. Kendisi genç ve yetenekli bir arkadaşımız. Gülhan kardeşimiz 13 kez milli takımın alt kategorilerinde forma giyinmiş. Kendisi 4 yıldır Fenerbahçe altyapısında oynuyor. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de profesyonel olmuş bir kardeşimiz. Başta Fenerbahçe altyapısı olmak üzere oynadığı 144 maçta 74 gol atma başarısı göstermiş. İnşallah gollerine kulübümüzde de devam eder. Ben anlaşmanı her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Gülhan Üreyen ise "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum ve heyecanlıyım. Kariyerim için iyi bir başlangıç. Burada kendimi kanıtlayıp daha güçlü bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren kulüp başkanımız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. 1,5 yıl boyunca İnegölspor'un daha başarılı olması için elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.


İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i kiraladı
İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i kiraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Ebru Yaşar Guy Ritchie Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen'i kiraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:26:10. #1.16#
title