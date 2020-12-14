İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü
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İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü

14.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:47
İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Anagold 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Anagold 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

Üst üste ligdeki üçüncü mağlubiyetini alan İnegölspor, alt sıralara demirledi. 17'nci basamakta haftayı tamamlayan Bursa temsilcisinde mağlubiyetin üzüntüsü yaşandı.

Başkan Kani Ademoğlu, yaptığı açıklamada büyük bir şanssızlık yaşadıklarını ifade etti. Başkan Ademoğlu, "Maçın 10'uncu dakikasında erken bir gol yedik. Takım olarak 90 dakika boyunca sahada gerçekten mücadele ettik. Sahanın hakimiydik. Bugün buradan beraberlikle veya galibiyetle de dönebilirdik. Maalesef yine mağlubiyetle dönüyoruz. Allah hayır etsin diyoruz. Devre arası yapacağımız takviyelerle inşallah istediğimiz yerlere çıkacağız. Takımın mücadelesi, isteği bize biraz moral verdi. Sahamızda ağırlayacağımız Hekimoğlu maçına iyi hazırlanıp, oradan alacağımız puanlarla yukarıya doğru tırmanmamız lazım. Devre arası yapacağımız takviyelerle toparlayacağımıza inanıyoruz. Takım bugün gerçekten 90 dakika iyi mücadele etti. Sahanın her yerindeydi. En az 1 puanı hak ettiğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı."MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Teknik direktör Cüneyt Biçer ise diyecek bir şey bulamadıklarını kaydetti. Biçer, "Ne söyleyeceğime açıkçası ben de iyice şaşırdım. Yani sinirlerimiz bozuldu. Gerginliklerimiz var. Geçen hafta oynadığımız, hafta içi oynadığımız maçta 7-8 tane pozisyon buluyoruz. 3'üncü sıradaki takıma geliyorsun aynı şekilde kalene yarım pozisyonla gelmeden gol oluyor. Yani enteresan şekilde bunun anlatılır gibi bir tarafı kalmadı. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Bu oyunu çocuklar böyle oynadığı sürece illaki bir yerden dönecektir. Öyle düşünüyoruz öyle olmasını istiyoruz. Geldiğimiz duruma baktığımızda, ligin 3'üncü sırasında hedefi olan bir takımı hemen hemen kalemize getirmeden, pozisyon vermeden maçı bitiriyoruz ama kaybederek gidiyoruz. Diyecek bir şey yok" diye konuştu.


- Bursa
İnegölspor'da mağlubiyet üzüntüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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