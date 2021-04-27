İnegölspor'da hedef galibiyet
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İnegölspor'da hedef galibiyet

İnegölspor'da hedef galibiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, çarşamba günü oynayacakları Şanlıurfaspor maçını en az hata ile tamamlayıp galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, çarşamba günü oynayacakları Şanlıurfaspor maçını en az hata ile tamamlayıp galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Bordo-beyazlı ekip, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, "Ligin sonuna doğru makas aralığı daraldı. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Tabi alttaki takımlarında zor maçları var. Biz daha avantajlıyız, daha yukarıdayız. Bundan önceki oynadığımız Hekimoğlu maçı, Sancaktepe maçı, Maraş galibiyeti, Erzincan beraberliği hepsi çok önemliydi. Puan ya da puanlarla iyi bir çıkışımız var. Bu maçta da puan ya da puanlar yine çok önemli. Azami ölçüde az hata yapıp, maçtan galibiyetle çıkmak istiyoruz. Ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlar var. Oğuz'un bir sakatlığı var. Ufak tefek arızalarımız oluyor ama bu formayı giyen bütün arkadaşlar bizim için değerli" dedi.

İnegölspor - Şanlıurfaspor maçı çarşamba günü saat 15.00'te İnegöl'de oynanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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