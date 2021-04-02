İnegölspor'da galibiyet sevinci
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İnegölspor'da galibiyet sevinci

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Spor
İnegölspor'da galibiyet sevinci

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un başkanı Kani Ademoğlu ve teknik direktörü Hasan Erkin Şimşir, deplasmanda 4-1 kazanılan Sancaktepe Futbol Kulübü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un başkanı Kani Ademoğlu ve teknik direktörü Hasan Erkin Şimşir, deplasmanda 4-1 kazanılan Sancaktepe Futbol Kulübü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oynanmamış her maçın en zor maç olduğunu kaydeden Başkan Kani Ademoğlu, "Buraya gelirken endişeli geldik. Kafamızda acabalarımız vardı. İki takım için de çok zor bir maçtı. Çok şükür galip gelmeyi bildik. 30 saniyede ilk golü bulduk. Ondan sonra futbolcu kardeşlerimiz gerçekten iyi bir oyun sergilediler ve 4 golle net bir skorla galip gelmeyi bildik. Önümüzde 7 tane maç var. Şimdi birlik olma zamanı. Bizim şu anda şehir olarak, takım olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Düzlüğe çıktıktan sonra biz de özeleştirimizi yapabiliriz. Bizi de kim eleştiriyorsa eleştirebilir. Taraftarlar eleştirmekte, isyan etmekte bazen haklı oluyorlar, haklılar da. Bütün eleştirilerin başımızın üstünde yeri vardır ama şu 7 hafta boyunca birlik ve beraberliği sağlamamız lazım" dedi.

"İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLACAK"İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ise "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı, iyi oldu. Hem de çok iyi oldu. Çünkü Sancaktepe galibiyeti, sıralamadaki yerle alakalı değil, bizim bu morale en yakın zamanda çok ihtiyacımız vardı, o anlamda çok iyi oldu. Arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah her şey güzel olacak" diye konuştu.

İnegölspor'da galibiyet sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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