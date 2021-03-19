İnegölspor cephesi umutlu
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İnegölspor cephesi umutlu

19.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:05
İnegölspor cephesi umutlu

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 29'uncu hafta karşılaşmasında deplasmanda Ergene Veli Meşespor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 29'uncu hafta karşılaşmasında deplasmanda Ergene Veli Meşespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 22'ye yükselten Bursa temsilcisi, 13'üncü basamakta yer aldı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Bursa ekibi, ateş hattının ise yalnızca 2 puan önünde bulunuyor.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "Oyuna iyi başladık. İlk yarı takımımız gerçekten oyun anlamında iyi işler yaptı.  Pazar günkü Niğde mağlubiyetinden sonra bu kısa zamanda hocanın da ufakta olsa dokunuşu olduğu belli oldu. Yani maçı alabilirdik de ama en azından 90+5'te aldığımız 1 puan da çok önemli. Bu dakikadan sonra iyi oldu. İnşallah önümüzdeki hafta Ankara Demir'i arkasında da Sancaktepe maçlarıyla beraber kısa zamanda alt sıralardan kurtulup, rahatlayacağımızı ümit ediyorum." dedi.Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ise, "Benim sahada görmek istediğim şey istek, arzu, coşku, mücadele ve direnmeydi. Bunları yaptık ama maalesef golde yedik. Dönüşler güzel oldu. Yani skoru yakalamak adına özveri çok iyiydi. Daha yolun çok başındayız. Daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.


- İnegöl
İnegölspor cephesi umutlu
İnegölspor cephesi umutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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