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İnegölspor çalışmalarına yarın başlıyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz, koronavirüs testlerinin ardından yarın çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

İnegölspor çalışmalarına yarın başlıyor
10.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:37

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz, koronavirüs testlerinin ardından yarın çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere ara verildiğini hatırlatan Gürbüz, "Bu sürecin ardından yapılan test sonucu 2 çalışanımızın testleri pozitif çıkmıştı. 14 günlük karantinanın ardından personellerimiz çok şükür sağlıklarına kavuştu" dedi.TFF 2'nci Lig maçlarının 18 Temmuz'da oynanacağını kaydeden Gürbüz, bu doğrultuda takımın bugün tesislerde toplanacağını ve futbolcular, teknik heyet ile personelin koronavirüs testinden geçeceğini dile getirerek, "Sonuçların ardından 11 Haziran tarihinde tesislerimizde idmanlara başlamış olacağız. Hedefimiz belli bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birkaç gün içinde de federasyonumuz liglerin hangi şartlarda oynanacağını duyurmuş olacak. ya lige kaldığı yerden devam edeceğiz ya da direk Play-Off'ları oynayacağız. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.

- İnegöl

Kaynak: DHA

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