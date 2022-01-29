İnegölspor'a Süper Lig'den transfer

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Özdemir'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İnegölspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir'i transfer etti. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi, "Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takımımıza takviyeler yapmaya devam ediyoruz. Daha önce Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Yılmaz Can Taşkıran ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştık. Yılmaz kardeşimiz Antalya kampına gittiği için imza töreni düzenleyememiştik. Nasip bugüneymiş. Yılmaz kardeşimizle sezon sonuna kadar anlaşma yaptık. Kendisine takımımıza hoş geldin diyoruz. Bir diğer oyuncumuzu da Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettik. 2001 doğumlu Yusuf Özdemir kardeşimizde orta saha oyuncusu ve kendisini sezon sonuna kadar kulübünden kiraladık. Anlaşmanın her iki oyuncumuza, kulübümüze de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yusuf Özdemir ise, "Buraya gelirken zaten çok düşünmedim. İnegölspor'u daha önceden biliyordum. Daha önce İnegölspor'da oynayan arkadaşlarım vardı. O yüzden buraya gelmem kolay oldu. Elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğim. İnşallah sezonu sakatlıksız, kazasız, belasız geçiririz" ifadelerini kullandı. - BURSA