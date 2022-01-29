İnegölspor'a Süper Lig'den transfer - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegölspor'a Süper Lig'den transfer

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
İnegölspor'a Süper Lig'den transfer

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Özdemir'i sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Özdemir'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İnegölspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir'i transfer etti. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi, "Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takımımıza takviyeler yapmaya devam ediyoruz. Daha önce Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Yılmaz Can Taşkıran ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştık. Yılmaz kardeşimiz Antalya kampına gittiği için imza töreni düzenleyememiştik. Nasip bugüneymiş. Yılmaz kardeşimizle sezon sonuna kadar anlaşma yaptık. Kendisine takımımıza hoş geldin diyoruz. Bir diğer oyuncumuzu da Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettik. 2001 doğumlu Yusuf Özdemir kardeşimizde orta saha oyuncusu ve kendisini sezon sonuna kadar kulübünden kiraladık. Anlaşmanın her iki oyuncumuza, kulübümüze de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yusuf Özdemir ise, "Buraya gelirken zaten çok düşünmedim. İnegölspor'u daha önceden biliyordum. Daha önce İnegölspor'da oynayan arkadaşlarım vardı. O yüzden buraya gelmem kolay oldu. Elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğim. İnşallah sezonu sakatlıksız, kazasız, belasız geçiririz" ifadelerini kullandı. - BURSA

İnegölspor'a Süper Lig'den transfer

İnegölspor'a Süper Lig'den transfer

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Yusuf Özdemir, İnegölspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title