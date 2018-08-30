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İnegölspor'a Alanyaspor'dan Forvet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan forvet Yusuf Serdar Çoban'ı 1 yıllığına kiraladı.

İnegölspor'a Alanyaspor'dan Forvet

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Kani Ademoğlu,"Bilindiği gibi şampiyonluk parolası ile yola çıktık. Bu doğrultuda da transfer çalışmalarımızı yaptık. Bugün de Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan forvet mevki oyuncusu Yusuf Serdar Çoban'ı 1 yıllığına kiraladık. İnşallah takımımıza atacağı gollerle katkıda bulunacak. Yusuf kardeşimizin transferinin gerçekleşmesinde bize destek veren Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç Beye teşekkür ediyorum" dedi.

Yusuf Serdar Çoban ise İnegölspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek,  takıma katkı sağlamak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

   

Kaynak: Skorer

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