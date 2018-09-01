İnegöllü Müzisyen 16 Enstrüman Çalabiliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinin ilk müzisyenlerinden olan Kenan Akgün, 16 enstrüman çalarak günümüzün müzik öğretmenlerine taş çıkarıyor. Akgün, müzik öğretmenlerine de eleştirilerde bulunarak, "Öğrenmeden öğretmen oluyorlar" dedi.

İnegöllü müzisyen Kenan Akgün, 16 enstrüman çalarak günümüzün müzik öğretmenlerine taş çıkarmaya devam ediyor. Akgün, "Mesleğime gitarla başladım. Çok merakım vardı bu işe. Benden 1 yaş büyük amcam vardı. Onunla beraber başladık. O saz almamızı istedi, ben gitar almak istedim. Ben daha ağır bastım ve ortaklaşa bir gitar aldık Bursa'dan. Sonra tek tel ile gitar çalmaya başladık. Çünkü o zamanlar hoca falan yoktu. Biz plaklardan dinleyerek öğrendik. Yıllar geçti ve sonra askere gittik geldik. Askerden gelince asker arkadaşım ve ağabeyleri profesyonel müzisyenlerdi ve Bursa Çekirge'ye çalışmaya geldiler ve beni de davet ettiler. Ben acemiyim, siz profesyonelsiniz dedim. Onlar bana öğreteceklerini ifade ettiler. Sonra onlarla birlikte çalmaya başladım. ve kırmızı gitarımı 1976 senesinde onların sayesinde aldım. O zaman bin 500 liraya aldım. Gerçekten o zaman çok paraydı. Sonra hayatımıza böyle devam ettik" dedi.

"Benim meslek geçişlerim oldu" ifadeleri ile konuşmasını sürdüren Akgün, "Mesela benim ilk mesleğim inşaat elektrikçiliği. Hem elektrikçilik yaptım hem de müzisyenlik yaptım. Tabi yıllar geçti çoluk çocuk sahibi olduk. Çocuklarımıza da öğrettik bu işi. Oğlum böyle bir müzik dükkanı açtık. İnegöl'de bir çığır açmış olduk. Yani 16 enstrüman çalmamın nedeni dükkanın olmasından kaynaklanıyor. Mesela kemanı ele alalım. Biz burada bir müzik hocası tuttuk. Bayanlara iyi ders anlatsın diye. Fakat o hoca müziği öğrenmeden öğretmen olmuş. Sonra dedik ki en temizi bu işi biz ele alalım. Keman karşıda asılı ve ben dedim ki bunu neden öğrenmeyeyim... Müzik altyapınız varsa zaten diğer enstrümanları kullanmakta zorlanmıyorsunuz" şeklinde konuştu. - BURSA