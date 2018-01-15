İnegöllü Mobilyacılara "Kaza" İkazı

İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) gidecek İnegöllü mobilyacılara uyarılar geldi. Sektör temsilcileri, önceki yıllarda fuar yolunda meydana gelen trafik kazalarını hatırlatarak, mobilyacıları yolculuk sırasında daha dikkatli olmaya davet etti.

Daha önceki yıllarda İMOB Fuarı'na katılmak üzere yola çıkan bazı mobilyacılar geçirdikleri kazalarda hayatını kaybetmişti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Mobilyacılar Odası, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Şoförler Odası ve İnegöl Mobilya Satış ve Pazarlama Komitesi (İMOSPAK) tarafından basın toplantısı düzenlendi. Közbahçe'de düzenlenen kahvaltının ardından konuşan İMOSPAK Başkanı Barış Bekiz, "Önümüzdeki hafta İstanbul'da gerçekleştirilecek fuar var. İnşallah hayırlı ve bereketli geçer. İnşallah kazasız, belasız bir fuar olur" dedi.

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, "İnegöllü katılımcılarımızIN İnegöl'ü layıkıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Türkiye'nin 2018 modellerinin, tasarımlarının sergileneceği bu fuarda İnegöllü firmalarımızın da ayrı ve özel bir yerinin olduğunu biliyorum. Şimdiden katılımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

İMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ da, "İnegöl 200 firmayla İstanbul Fuarı'nda temsil edilecek. Bizim öncelikli fuarımız İnegöl'de organize ettiğimiz MODEF fuarlarıdır. Bunun yanında da İstanbul'da yapılan fuar bizim için çok önemlidir. İnegöllü firmalarımız bu fuara ciddi şekilde hazırlanıyorlar. İhracatımızın artmasıyla ilgili ciddi efor sarf ediyorlar. Bu sene de organize edilecek olan fuarın öncelikle katılan firmalara, İnegöl mobilya sektörüne ihracat anlamında ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Önceki yıllarda fuarın yerleşmesi ile alakalı stantların yapılmasıyla alakalı arkadaşlarımız yolculuk halindeyken birçok olumsuzluk yaşadık, bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Yola çıkan arkadaşlarımız acele, hızlı hareket etmesinler. Can güvenliği çok önemlidir. Yolculuk halinde oraya giden arkadaşlarımız tedbirli şekilde gitsinler, İnegöl olarak yeni acılar yaşamayalım" diye konuştu.

İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, "Trafik kazaları terör kadar acı. Yola çıkış gelişler fuar zamanları daha çok oluyor. Nakliye firmalarımız da İnegöl'ün değerleridir. Onun için her yola çıkışlarda uykusuz, dalgın yola çıkılmasını hiç istemiyorum. Bundan dolayı toplanarak çağrıda bulunuyoruz. Lütfen uykusuz, dalgın yola çıkmayın. 23-28 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak olan fuarın ciddi katkılar sağlayacağını biliyorum, hayırlı kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İTSO Başkanı Metin Anıl ise, "23-28 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan fuara İnegöl'den 200 mobilyacı iştirak edecek. İnegöl'deki son gelişmelerin ulusal ve uluslararası tanıtılacağı fuar olacak. Her geçen sene kendini geliştirerek büyüyen ve Türkiye'de mobilyanın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İnegöl, bu yıl yine ocak ayında İstanbul'da kendini tanıtma fırsatı bulacak. Kısmet olursa hep birlikte o fuarda olacağız. Çünkü İnegöl'ün mobilyacısının kalbi o fuarda atacak. Bu fuara katılmak üzere yola çıkan bazı arkadaşlarımız, yollarda bir takım kazalara maruz kaldılar. Üzücü hadiselerin yaşanmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA