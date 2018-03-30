İnegöllü Mobilyacılar Tüyap ile Anlaştı

TÜYAP Fuarcılık ile İnegöl Mobilyacılar Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, İnegöllü mobilyacılar 2019 yılında 22-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İSMOB) yerini alacak.

İnegöl ilçesindeki bir otelde düzenlenen imza törenine TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Özkaya, İSMOB Danışmanı Abdullah Tuğlu, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkan Vekili Abdurrahman Maksutlar katıldı. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İstanbul Mobilya Fuarı içerisinde TÜYAP Fuarcılık ile İnegöl Mobilyacılar Odası arasında işbirliği imza töreni düzenliyoruz. Bu imza töreniyle beraber geleceğe yapılan bir işbirliğine imza atıyoruz. Geleceğe yatırım yapıyorsunuz. TÜYAP ve İstanbul Mobilya Fuarcılık, İnegöl markasına, İnegöllü mobilyacılara ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyacak. Bu işbirliğinin yıllarca devam etmesi arzusundayız. TÜYAP olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. 2019 yılında 22-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek İSTMOB'da İnegöllü mobilyacılarla bir işbirliği içerisine giriyoruz. İnegöl mobilya fuarlarının ihracat değerlerini artırmak, yeni müşteriler kazandırmak, İnegöl markasını tüm dünyaya tanıtmak, duyurmak ve hak ettiği yere getirmek adına güçlerimizi birleştiriyoruz. TÜYAP Fuarcılık olarak önümüzdeki yıldan itibaren düzenlenecek fuarlarda İnegöl markalarına daha iyi yer vermek, İnegöl markalarını daha ön plana çıkarmak, İnegöl mobilyasını yeni alıcılarla buluşturmak adına bu işbirliğine gidiyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah beklentilerimizi karşılar ve Türk mobilya sektörüne çok önemli katkılar sağlayan bir işbirliği olur. Önümüzdeki yıldan itibaren sektörün tek çatı altında toplanacağı fuar olması hedefiyle yolumuza devam ediyoruz."

'HUZURLU BİR FUAR İÇİN DOĞRU KARAR'

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise "İstanbul'da ocak ayında düzenlenen bir fuarda, istediğimiz zaman katılımcı arkadaşlar olarak yerlerimizin değişmesi, sıkıntıların olması, huzurumuzun kaçması nedeniyle alternatif bir fuara ihtiyacımız vardı. TÜYAP da Türkiye'nin en büyük fuar şirketi, 100'ün üzerinde fuar düzenliyor ve binaları da Türkiye standartlarının en iyi fuar binalarıdır. İnegöllü katılımcı firmalarımıza, TÜYAP'a ve Türkiye içinden katılacak diğer firmalarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Daha profesyonelce ve huzurlu bir fuar olması için doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

CNR İLE AYNI TARİHTE OLACAK

İSMOB ile diğer mobilya fuarlarının tarihi ile aynı olup olmayacağının sorulması üzerine Ayhan, "Türkiye'de 34 bin mobilya üreticisi bulunuyor. Mağazalarla birlikte 64 bin mobilya işiyle uğraşan arkadaşımız var. Bunların 5 bini fuarlara girebilecek kapasitede. İstanbul'daki bir fuara en fazla giriş sayısı 450-500. Gelen ziyaretçileri üzmemek için aynı tarihte gerçekleştirme kararı aldık. Türkiye'nin her yöresinde mobilya üretimi yapan firmalara açık bir fuar" ifadelerini kullandı.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de aynı soruya, "Firma olarak düzenlediğimiz İSMOB fuarı var. Ocak sonuna gelmiyordu. Sektörden gelen talep oldu, fuarı ocak sonuna alın dediler. Başta İnegöl olmak üzere ülkedeki tüm mobilyacılar tek çatı altında toplansın isteği doğdu, biz de tarih çalışması yapıp İstanbul Mobilya Fuarı'na denk getirdik. O hafta dünyadan İstanbul'a gelen ziyaretçiler tek bir fuar haftasında fuarlara katılan tüm firmaları görecekler" yanıtını verdi.

'ÇOK DAHA RAHAT BİR FUAR'

İSMOB Danışmanı Abdullah Tuğlu da "Son 5 yılda gerçekleşen İstanbul Mobilya Fuarlarının başında bulunan biriyim. Mobilya firmaları emek yoğun bir sektörden geliyorlar. Düğün gününde bu sıkıntıları yaşamak istemiyorlar. Fuarcılık anlamında da hiç kimse bu sıkıntıları yaşamak istemez. Hizmet alan tarafta uzun zaman durduğum için TÜYAP'ta son 2 yıldır böyle sıkıntılar yaşamıyorum. Mobilyacılarımızın çok daha rahat bir fuar geçireceklerini taahhüt ediyorum" ifadelerini kullandı.

- İnegöl