İnegöllü mobilyacı Umman'dan gelen sipariş üzerine 22 metrelik köşe koltuk üretti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firması, Umman'dan gelen sipariş üzerine 22 metre uzunluğunda köşe koltuğun imalatını gerçekleştirdi.

Firmanın sahibi Yasin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kişilik ekiple 3 gün çalışarak koltuk takımını hazırladıklarını söyledi.

Mobilya sektöründe ihracat odaklı çalıştıklarını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu koltuk takımımızı Umman'dan sipariş olarak aldık. Bu köşe takımının tasarımını 3 yıl önce yapmıştık. Yaklaşık 22 metre uzunluğunda ve yapımı 3 gün sürdü. İnegöl'ün Türkiye'nin ihracatına katkısını hepimiz biliyoruz. Biz de ihracat firmasıyız. Bu köşemiz gürgen ağaç. Yani bu tip köşeler genelde şark köşesi olarak alınır ama biz bunun koltuk halinin yapılabildiğini ilk defa gördük. Umman'da bir aile, taziye çadırlarına, belki eğlence çadırlarına koymak için planlıyormuş. Biz de bu şekilde ürettik."

İlçede farklı uzunluklarda koltuk üretildiğini anlatan Arslan, "Daha önce 8,5 metre, 10 metre uzunluğunda üretiliyordu. İnegöl'deki köşe takımlarının en uzununu biz 22 metre uzunluğunda yapmış olduk. İstenildiği zaman 100-150 metreye kadar yapılabilir. Yani bunun bir sınırı yok. Yeter ki konulacağı mekana sığabilsin." diye konuştu.

Arslan, köşe takımı ayaklarının montajının Umman'da yapılacağını dile getirerek, "Köşemizin yapımı için 70 metre kumaş, 27 adet kırlent, yaklaşık 30-40 kiloya yakın kırlent içi silikon dolgu, 65 adet ayak, 2 metreküp kereste, sunta kullanıldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek