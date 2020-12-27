İnegöllü meyve üreticilerinin yüzü ihracatla güldü
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İnegöllü meyve üreticilerinin yüzü ihracatla güldü

27.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:53

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl üretilen meyvelerin büyük bölümü Almanya, Ukrayna, Rusya ve Irak gibi ülkelere ihraç edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl üretilen meyvelerin büyük bölümü Almanya, Ukrayna, Rusya ve Irak gibi ülkelere ihraç edildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya ile anılan İnegöl'ün birçok kalemde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

İlçenin tarımsal anlamda da aktif olduğunu ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştirildiğini belirten Uğurdağ, İnegöl'ün son yıllarda yaş meyve ve sebze ihracatının ivme kazandığını vurguladı.

Uğurdağ, ilçede üretilen elma, armut, şeftali, kiraz, çilek gibi mevyelerin ihraç edildiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki ahududu, ceviz ve yaban mersini de sadece ülkemizde değil, dünya pazarında konuşulacak hale gelecektir. Her geçen yıl meyve ihracatımızda gelişmeler yaşanıyor. Her yıl ihracatta ivme kazanılıyor." dedi.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu da İnegöl'den bu sene şu ana kadar 70 milyon liralık meyve ihraç edildiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ilçenin yaş meyve sebze ihracatında geçen yılki dış satım miktarını aştıklarını anlatan Ulu, "Bu yıl geçen yıllara oranla fiyatlar bakımından biraz daha güzeldi, verimimiz iyiydi. Beklentilerimiz bir nebze de olsa karşılandı." ifadelerini kullandı.

İnegöl'de bu yıl 1500 ton kiraz, 5 bin ton şeftali hasat ettiklerini aktaran Ulu, "Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki ihracatçılarımızla yaptığımız görüşmelerle İnegöl'den Rusya'ya güzel bir şeftali ihracatı oldu. Pandemiden fazla etkilenmedik. Daha fazla ve daha kaliteli ürünler üretmek için özen gösteriyoruz. Bu sene ilçeden yapılan meyve ihracatında geçen yıllara göre artış var. En çok ağırlık verdiğimiz ürün şeftali. Bu yıl ihracatta da ağırlığımız şeftali oldu." diye konuştu.

Ulu, yıl içinde yaklaşık 500 ton elma, 4 bin ton da armut hasat ettiklerini sözlerine ekledi.

İnegöllü meyve üreticilerinin yüzü ihracatla güldü
İnegöllü meyve üreticilerinin yüzü ihracatla güldü
İnegöllü meyve üreticilerinin yüzü ihracatla güldü
İnegöllü meyve üreticilerinin yüzü ihracatla güldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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