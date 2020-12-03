İnegöllü kadınlardan başarı
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İnegöllü kadınlardan başarı

03.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:40
İnegöllü kadınlardan başarı

İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi (KAGİKOOP), hayata geçirdiği çalışmaları sonucu ilk ihracatını Slovenya'ya gerçekleştirdi.

İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi (KAGİKOOP), hayata geçirdiği çalışmaları sonucu ilk ihracatını Slovenya'ya gerçekleştirdi.

Kısa süre önce kurularak çalışmalarına başlayan İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi (KAGİKOOP), çalışmalarının karşılığını almaya başladı. İnegöllü kadın girişimcilerin yer aldığı kooperatifte üretilen tek kullanımlık önlüklerden dolu bir konteyner önceki gün Slovenya'ya gönderildi. İhracat çalışmalarının yalnızca Slovenya ile sınırlı kalmadığı, bunun yanı sıra ABD, İtalya ve bazı Balkan ülkeleri ile de ihracat girişimlerinde bulunulduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Enerjin Baloğlu, "İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi olarak kurulduğumuz günden bu yana birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gayret ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kadınlarımızın ortak gayretleri sayesinde ürettiğimiz tek kullanımlık önlüklerimizi Slovenya'ya göndererek kooperatifimizin ilk ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun yanı sıra birçok ülke ile yeni ihracat çalışmaları noktasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda ilk aşamada yurtiçi pazarına yönelik olarak, sadece kadın emeğinin değerlendirildiği, satış ve pazarlamasının yapıldığı e-ticaret sitemiz olan www.kagishop.com da aktif olarak faaliyetine başladı" dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, "Büyük bir ekonomi ağı olan ilçemizde kadın girişimcilerimiz tarafından oluşturulan İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifimiz, çalışmalarının meyvesini almaya başladı. Gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerini Slovenya'ya ihraç etme başarısını gösterdiler. Bunun yanı sıra ürettikleri ürünlerin örnekleri birçok ülkeye gönderilerek yeni ihracat pazarları arayışlarını gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı. - BURSA

İnegöllü kadınlardan başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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