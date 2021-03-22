İnegöllü gencin salgın döneminde evinde kendi çabasıyla yapmaya başladığı resimler ilgi görüyor
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İnegöllü gencin salgın döneminde evinde kendi çabasıyla yapmaya başladığı resimler ilgi görüyor

22.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:47
İnegöllü gencin salgın döneminde evinde kendi çabasıyla yapmaya başladığı resimler ilgi görüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dışarı çıkamayınca resme merak saran 17 yaşındaki gencin eserleri ilgi görüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dışarı çıkamayınca resme merak saran 17 yaşındaki gencin eserleri ilgi görüyor.

İlçeye bağlı kırsal Bilalköy Mahallesi'nde yaşayan Mahsun Oskay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dijital ortamda zaman geçirmeyi sevmediği için salgın döneminde resim yapmaya başladığını söyledi.

Bu alanda kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Oskay, "Film karakterleri, oyun karakterleri çiziyorum. Arkadaşlarım ve etrafımdakiler bunları görünce kendi resimlerini de çizmemi istediler. Onların resimlerini de çizdim ve sanatta kendimi daha fazla geliştirdim. Talep çok olunca sıraya koyup resim çizmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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