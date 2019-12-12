İnegöllü çiftçiler kooperatif çatısı altında birleşti

12.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:34

267 bin dekarlık ekilebilir alanıyla Bursa'nın önemli bir tarımsal üretim merkezi olan İnegöl'de çiftçiler "Üreten Çiftçiler Kooperatifi" çatısı altında birleşiyor. İnegöl belediyesi öncülüğünde oluşturulan Üreten Çiftçiler Kooperatifi bünyesinde TKDK desteği ile soğuk hava deposu da kurulacak.