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İnegöllü çiftçiler kooperatif çatısı altında birleşti

267 bin dekarlık ekilebilir alanıyla Bursa'nın önemli bir tarımsal üretim merkezi olan İnegöl'de çiftçiler "Üreten Çiftçiler Kooperatifi" çatısı altında birleşiyor.

12.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:34
İnegöllü çiftçiler kooperatif çatısı altında birleşti

267 bin dekarlık ekilebilir alanıyla 'nın önemli bir tarımsal üretim merkezi olan 'de çiftçiler "Üreten Çiftçiler Kooperatifi" çatısı altında birleşiyor. İnegöl belediyesi öncülüğünde oluşturulan Üreten Çiftçiler Kooperatifi bünyesinde TKDK desteği ile soğuk hava deposu da kurulacak.

Kaynak: Dunya.com

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