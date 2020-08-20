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İnegöllü 4 sporcu, Kyokushin Milli Takımı ile dünya gençler şampiyonasına katıldı

Bulgaristan'ın Varna şehrinde 16-18 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kyokushin Dünya Gençler Dünya Şampiyonası'na Kyokushin Milli Takımı'nda, Bursa'nın İnegöl ilçesinden 4 sporcu da yer aldı.

İnegöllü 4 sporcu, Kyokushin Milli Takımı ile dünya gençler şampiyonasına katıldı
20.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:20

Bulgaristan'ın Varna şehrinde 16-18 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kyokushin Dünya Gençler Dünya Şampiyonası'na Kyokushin Milli Takımı'nda, Bursa'nın İnegöl ilçesinden 4 sporcu da yer aldı.

Türkiye, şampiyonada bir hakem, 3 antrenör, 8 yarışmacı ve 10 kamp sporcusu ile katıldı.

Kocal Osmanlı Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Kocal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milli Takımımız turnuvada 2 dünya derecesi elde etti. İstanbul'dan Milli Takım'a seçilen ve başarılı performans gösteren Aysel Yeter dünya ikincisi, erkeklerde ise Yunus Emre Demirci dünya üçüncüsü oldu. Sporcularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocal, dünya derecelerinin yanı sıra bir milli sporcunun da profesyonel lige yükseldiğini aktardı.

İnegöl'den yetiştirdikleri Murat Efe'nin önceki yıllarda dünya şampiyonu olduğunu belirten Kocal, "Bu sporcumuz bu sene de sadece kamp için Bulgaristan'a gitti ve orada profesyonel branşa çıktı. Bu da bizim için çok önemli bir gelişme oldu. İrem Sena Kocal ve Mert Pamukçu gibi sporcularımız da derece elde edememesine rağmen önümüzdeki yıllar için umut verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Semmy Shilt, Peter Aerts ve Ernasto Hoost gibi dünyaca ünlü sporcuların da turnuvayı takip ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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