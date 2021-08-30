İnegöl Yolu Ekim ayında hizmete girecek

Bursa'nın Yenişehir ilçesi ile İnegöl'ü birbirine bağlayan yolun ekim ayı içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi ile İnegöl'ü birbirine bağlayan yolun ekim ayı içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Aylardır süren Yenişehir İnegöl yolunun bitmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "İlçemizden İnegöl'e giden giriş kısmındaki 2,5 kilometrelik yol kod farkı yükselerek geniş modern bir yol haline gelecek. Burada aylar süren bir çalışma bulunuyor. Öncelikle yol çalışmalarından dolayı sıkıntı çeken halkımızdan özür diliyoruz Şu anda çalışmalar devam ediyor. Büyük bir aksilik olmadığı sürece yolun ekim ayı içerisinde tamamlanarak hizmete girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Fikret Hatipoğlu, "Cumhur ittifakımız başarılı bir şekilde sürüyor. Hepimizin ortak paydası Yenişehir'dir. Bu süreçte hepimiz canla başla çalışıyoruz. Elbette eksiklerimiz var. Meseleleri biliyoruz. Bunun için koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı