İnegöl yeni yüzme havuzuna kavuşuyor

29.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:58

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesine kazandırılan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışa hazırlanıyor. Son hazırlıkları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mart ayı sonunda şenlik havasında bir açılış töreni yapacaklarını söyledi.



Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları ile 17 ilçeye farklı branşlara yönelik spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'e de yarı olimpik yüzme havuzu kazandırıyor. Toplam 1450 metrekare taban alanına sahip Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Bünyesinde çok amaçlı salon, yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve mutfak bulunan yüzme havuzunun çatısı, açılır-kapanır otomatik hareketli mekanik cam sistem olarak tasarlandı. Bu sayede üst kısım açılarak yaz mevsiminde havuz havalandırmasının ve kullanım şartlarının daha aktif ve sağlıklı şekilde olması sağlanacak.



Gençler bizim geleceğimiz



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile birlikte yüzme havuzundaki son hazırlıkları yerinde inceledi. İnegöl'ün 274 bin nüfusu ile Bursa'nın merkez dışındaki en büyük ilçesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "İnegöl'de özel ve belediye işbirliğiyle yapılmış olimpik olmak üzere açık, kapalı havuzlarımız var. Ancak yine de böyle yarı olimpik bir yüzme havuzuna ihtiyaç vardı. Burada güzel müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Ayrıca botanik parka ve bölgeye de ciddi katkısı olacak. Doğal gaz bağlantısıyla alakalı çalışmalar yapılacak ve 15 Mart'ta faaliyete başlayacağız. İnşallah Mart sonu gibi de güzel bir açılış töreni yapacağız. Yer Büyükşehir Belediyemize ait ve yapımını da biz üstlendik. Yapacağımız protokolle kullanımı, kullandırılması, İnegöl Belediyespor Kulübüyle alakalı çalışmaları İnegöl Belediyemiz yapmış olacak. Güzel bir ihtiyacı gidermekten dolayı son derece mutluyuz. Çocuklar, gençler bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak az. Buranın yüzme sporunun gelişmesi adına iyi bir altyapı olacağına inanıyorum. Şimdiden İnegöl'e hayırlı olsun" dedi.



Yatırım yağmuru



Başkan Aktaş, Büyükşehir eliyle İnegöl'e yapılacak diğer yatırımlar hakkında da bilgi verdi. İnegölspor'un yeni tesisleriyle alakalı birinci ihale kapsamında yapılan çalışmalar olduğunu ancak yaşanan ekonomik süreçten dolayı sürecin durduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "12 Mart'ta ikinci ikmal ihalesini gerçekleştireceğiz. Bitirildiğinde üzerinde İnegölspor'un olduğu mevcut yerle alakalı şehrin ufkunu açan yeni projelerle ilgili güzel bir altyapı oluşacak orada. İlçe Belediye Başkanımızla bunları da sürekli istişare ediyoruz. Bunun yanında altyapıyla alakalı beklenti var. İhale Ocak ayında yapıldı ve Şubat başında başlamayı düşünüyorduk. Ancak Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredisiyle yapıldığı için AYB onayını bekledik. Bugün, yarın onay gelecek ve çok kısa süre sonra yine bir törenle çalışmaları başlatacağız. Bunun yanında kendi imkanlarımızla Mart başında yapacağımız bir ihalemiz var. Nisan'da da yer teslimi yapacağız. Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde sanayi sitesi dışında kalan bölümler var. Onların da su, kanalizasyon, yağmur suyuyla alakalı tüm altyapı ihalesi yapılacak ve 4 ay zarfında bitirip, inşallah asfaltını tamamlamış olacağız. Tüm bu çalışmaların İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Başkan Aktaş'ın göreve geldiği günden beri İnegöl'deki yatırımları yakından takip edip, önemli bir gayret ortaya koyduğunu belirterek, İnegöllülerin sabırsızlıkla beklediği yüzme havuzu ve diğer yatırımlar için Başkan Aktaş'a teşekkür etti.



İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise geleceğin Türkiye ve dünya şampiyonlarını çıkaracak böyle bir tesisi İnegöl'e kazandırdıkları için Başkan Aktaş ve ekibini tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA