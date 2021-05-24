İnegöl yaza hazırlanıyor

İnegöl Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte bakım ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte bakım ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Şehri yaza hazırlamak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle yabani otlarla mücadele çalışmalarına başladı. Bazı mahallelerde otlar biçilirken, bazı bölgelerde ise çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmayla şehir, daha estetik bir görünüme kavuşuyor.

Yapılan çalışmayla yabani otların yayılmasının önüne geçilmesi, zararlı böceklerin, yılan, kertenkele gibi hayvanların ve bakterilerin üreme alanlarının oluşmasının engellenmesi hedefleniyor. İlaçlamanın yanı sıra ot biçme ve temizlik çalışmaları da gerçekleştirilirken, salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. İnegöl' ün ana arterlerinde, parklarda ve boş alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı