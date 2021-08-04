İnegöl yangın! Bursa İnegöl'de yangın var mı?

Orman yangınlarının sekizinci gününde araştırılan bölgelerden biri de İnegöl oluyor. Bu kapsamda İnegöl yangın! Bursa İnegöl'de yangın var mı? başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ülkenin pek çok bölgesinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için seferberlik hali yaşanmakta.

İnegöl yangın! Bursa İnegöl'de yangın var mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hafta sonu Manavgat'a sevk edilen İnegöl Belediyesi ekibi de alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

İNEGÖL'DE YANGIN VAR MI?

Bursa İnegöl'de yangın olmadığının altı çiziliyor. Orman yangınlarının söndürülmesi için seferberlik hali yaşanırken, hafta sonu Manavgat'a sevk edilen İnegöl Belediyesi ekibi de alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye'nin tek gündemini oluşturan orman yangınları yürekleri yakmaya devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve ardından 30 farklı ilde çıkan yangınlara müdahaleler sürüyor. Tüm ülkede adeta seferberlik hali yaşanırken, İnegöl Belediyesi de bölgeye hafta sonu araç ve ekipman sevk ederek çalışmalara katılmıştı. İnegöl ekibi, Manavgat'ta yurdun diğer bölgelerinden gelen ekiplerle birlikte alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Pazar günü Başkan Alper Taban'ın talimatlarıyla İnegöl'den 20 tonluk tanker ve 2 personel ile hareket eden İnegöl Belediyesi ekibi, akşam saatlerinde Manavgat'a ulaşmıştı. Pazar akşamından bu yana ekibin ilgili birimler koordinesinde Manavgat bölgesinde yangınla mücadelesi sürüyor.