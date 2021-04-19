İnegöl ve Gürsu'daki kadın girişimcilik kooperatiflerine hibe desteği

Bursa'da, İl Ticaret Müdürlüğünce, İnegöl ve Gürsu ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine hibe desteği sağlandı.

Bursa'da, İl Ticaret Müdürlüğünce, İnegöl ve Gürsu ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine hibe desteği sağlandı.

İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İnegöl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine verilen hibenin protokolü imzalandı.

Protokolle, İnegöl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ev, bebe ve medikal tekstil üretiminde kullanmak üzere ekipman alımı için 108 bin 822 lira, nitelikli personel istihdamı için ise 30 bin lira hibe verilecek.

Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ise yöresel ürün imal etmek üzere makine ve ekipman alımı için 109 bin 650 lira hibe desteğinde bulunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca