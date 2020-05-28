İnegöl'ün merkez mahallelerinde içme suyu altyapısı yenilenecek
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İnegöl'ün merkez mahallelerinde içme suyu altyapısı yenilenecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinin merkez mahallelerinde içme suyu hatlarının yenilenmesi projesi hayata geçiriliyor.

İnegöl'ün merkez mahallelerinde içme suyu altyapısı yenilenecek
28.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinin merkez mahallelerinde içme suyu hatlarının yenilenmesi projesi hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda gerçekleştirilen ihalenin ardından İnegöl merkez mahallelerinin içme suyu altyapısı 102 milyon liralık yatırım sonucu yenilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son dönemde ayrıca ilçeye bağlı Çayyaka ve Rüştiye mahallelerinde içme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında 690 bin liralık yatırım yaparak 7,8 kilometrelik içme suyu hattı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aktaş, yapılan bu çalışmalar sayesinde hem vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli su temini sağlandığını hem de bölgedeki kayıp kaçak oranlarını kontrol altına alındığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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