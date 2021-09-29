İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı - Haberler
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İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' yazısı ve kalp sembolü kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hasar gördü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' yazısı ve kalp sembolü kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hasar gördü. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sembol onarıldı.

İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' sembolüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı. Sopayla yapılan saldırı sonucu İnegöl yazısının kalp sembolü parçalandı. Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla oluşan hasarı giderdiler.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik" dedi. - BURSA

İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı

İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı

İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı

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Haber: İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı - Haberler
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