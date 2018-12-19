İnegöl'ün Kalbi Burada Atıyor: Vawelya Cafe & Bistro

İnegöl'ün yeni yaşam merkezlerinden olan Vawelya Cafe & Bistro, düzenlenen açılış töreniyle avm karşısında hizmete girdi.

Yasin Uçkun ve İsmail Beşer ortaklığında açılan Vawelya Cafe & Bistro, düzenlenen törenle açıldı.Açılış törenine, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, bazı meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Firma sahiplerinden Yasin Uçkun; "Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan başta belediye başkanımıza ve tüm değerli dostlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni işyerimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.

Firma ortağı İsmail Beşer ise," Farklı tasarımı, modern ortamı ile nezih bir mekan oluşturmaya çalıştık. Misafirlerimizden gelen ilk tepkiler gayet olumlu herkes beğeniyor. İnşallah kaliteli hizmet anlayışı ile sektöre yeni bir soluk kazandıracağız. Davetimizi kırmayıp bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm sevdiklerimize teşekkürler" dedi.

İNEGÖL'E DEĞER KATACAK

Düzenlenen törende kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, yeni işyerinin İnegöl'e hayırlar getirmesini temenni ederek; "İnegöl'de her yeni açılıştan keyif alıyoruz. Bizim cebimize giren çıkan yok ama şehrin bu anlamda dinamik bir yapıya sahip olması çok önemli. Pek çok şehir geziyorsunuz kuş uçmaz, kervan geçmez. İnsan var ama canlılık ve hareket yok. İnegöl bu anlamda çok bereketli. Her yeni günde masamız davetiyeyle doluyor, severek gidip katılmaya özen gösteriyoruz. İnsanları destekleyip onore etmemiz lazım. Bu cesareti göstermek çok önemli. Ticaretin içerisinde risk var. Bir tarafı kar bir tarafı zarar… Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. İnegöl'e değer katacak" dedi.