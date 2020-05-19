İnegöl'ün caddeleri gül suyuyla yıkandı İnegöl'ün caddeleri gül suyuyla yıkandı Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde Bursa İnegöl Belediyesi cadde sokakları gül suyuyla yıkadı.

İnegöl'ün caddeleri gül suyuyla yıkandı

BURSA - Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde Bursa İnegöl Belediyesi cadde sokakları gül suyuyla yıkadı.

İnegöl Belediyesi Kadir Gecesi nedeniyle cadde ve sokakları gül suyuyla yıkadı. 14 ton gül suyuyla yıkama yaptıkları belirten İnegöl belediye başkanı Alper Taban şunları söyledi. Bugün Kadir Gecesi aynı zamandan bin aydan daha hayırlı gece. Ramazan ayınında sonlarına doğru geliyoruz. Belediye olarak bu güzel günde cadde ve sokaklarımız daha temiz ve güzel koksun diye gül suyuyla yıkıyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum şehrimiz böylelikle daha mis kokacak.

Kaynak: İHA