İnegöl tarımda vites yükseltti

20.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:06

İnegöl Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, tarım faaliyetlerinin de yönetildiği müdürlüğün ilçe tarımına yön veren çalışmalarını anlattı. Taban, "Üreten Çiftçiler Kooperatifinden çiftçi eğitim seminerlerine, tarım fuarlarından festivallere çok sayıda etkinliğe imza atılan Muhtar İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında da hayata geçirilecek projelerle yoluna dolu dizgin devam edecek" dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılı çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. 2019 yılı Nisan ayına kadar Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adı altında hizmet veren Müdürlük, bu tarihten sonra Muhtar İşleri Müdürlüğü adıyla hizmetini sürdürmüştü. Muhtar İşleri Müdürlüğü, aynı zamanda kırsal hizmetler anlamında da çalışmalarına devam ediyor.



2019 yılını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl tarımı adına önemli bir adım olan; üreten çiftçileri bir araya getirmek, ürünlerini depolamak, pazarlamak, paketlemek ve işlemek adına kooperatif kurma çalışmalarının başlatıldığını kaydederek; "17 Mayıs 2019 tarihinde olağan genel kurul toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Kurulda aldığımız yetkiden yola çıkarak öncelikli olarak TKDK kurumuna soğuk hava deposu müracaatını yaptık. TKDK kurumu ile 7 Ocak 2020 günü sözleşme imzaladık ve en kısa sürede inşaat işlemlerine başlayacağız" dedi.



1100 çiftçiye eğitim verildi



Muhtar İşleri Müdürlüğünün önemli çalışmalarından birinin de daha etkili ve doğru tarım için hayata geçirilen Çiftçi Eğitim Seminerleri olduğunu belirten Başkan Taban, şöyle konuştu:



"İnegöl Belediyesi Muhtarlık işleri Müdürlüğü birimi olarak çiftçi eğitimine ve çiftçilerimizin karşılaştığı sorunların çözümünde rehberlik yaparak yanlarında olduk. Bu bağlamda kış aylarında çiftçilerimizin boş vakitlerini değerlendirmek, tarımdaki yenilikleri, bitki hastalık ve beslenmede karşılaşılan sorunları, Tarım Bakanlığımızın çiftçi desteklemeleri hakkında eğitim seminerleri düzenledik. Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz 2018-2019 kış eğitim seminerlerinde; 16 Mahalleden 1100 çiftçi kursiyerimize zirai ilaç kullanımı, hasat teknikleri, zirai ilaç kalıntıları, hayvan bakım ve beslenmesi, sürü yönetimi, gübreleme, kooperatifçilik ve destekleme konularında bilgilendirme yapıldı. Bu kurslarımızın en önemli noktası bu yıl düzenlediğimiz kursumuzda 135 kadın kursiyerin katılmış olmasıdır. Kurs neticesinde kursiyerlere belge dağıtım töreni ile belgeleri verildi. İlçemizde üretilen ürünlere yönelik festivaller düzenledik. Bursa bölgesinde en çok ve en kaliteli şeftaliyi yetiştirdiğimizi, en çok yaban mersini üreten ilçe olduğumuzu, ayrıca Aralık ayı sonuna kadar ilçemizde hasadı yapılan kırmızı elmas olarak adlandırdığımız çileğimizi daha iyi tanıtmak adına festivaller gerçekleştirdik. Hem üreticilerimizden hem tüketicilerimizden olumlu tepkiler aldık. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle meclis üyelerimizin de katılımıyla tarlada meyve hasadı yapan bayanlar ziyaret edilerek kadınlarımızın tarımdaki ve yaşamımızdaki önemine vurgu yapılmıştır." - BURSA

Kaynak: İHA