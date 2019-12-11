İnegöl tarımda şahlanıyor

11.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:54

TKDK desteği ile kurulacak soğuk hava deposunun projesinin onaylandığını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin ciddi tarımsal üretiminin olduğuna dikkat çekti.



Sanayi şehri olduğu kadar tarım şehri de olan İnegöl'de, yatırımlar ve projeler devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 267 bin dekarlık ekilebilir alanı olan İnegöl'de tarıma ilişkin projeleri düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Taban, 5-8 Aralık tarihinde Ankara'da düzenlenen kooperatifçilik fuarında ilk kez boy gösteren İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi'nin fuar deneyimine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.



Başkan Taban, "İnegöl'de ciddi manada bir tarımsal üretim var. Bu üretimle beraber ciddi bir depolama açığımız da var. Öncelikle Üreten Çiftçiler Kooperatifini hayata geçirdik. Burada üye kayıtları halen devam ediyor. Biz burada tüm çiftçilerimizin temsilcisiyiz. Kayıt olmak isteyen herkesi davet ediyorum. Birlikten kuvvet doğar. Şuanda 200 civarında üyemiz var. Çiftçilerimizin ortaya koyduğu destek ve katkılarla, yine devletimizin de destekleriyle çok iyi bir noktaya gidiyoruz" dedi.



Soğuk hava deposu yapımı hakkında bilgiler veren Taban, "Bildiğiniz gibi TKDK kurumuna yaptığımız bir girişim vardı. Projemizi yazdık. Beraberinde soğuk hava deposunun yapımı için dün itibariyle projeniz onaylandı. Yaklaşık 6,5 milyonluk bir soğuk hava deposu yapılacak. Bu soğuk hava tesisinin bedelinin yarısını TKDK Kurumu karşılayacak. Ben huzurlarınızda TKDK yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ürettiğiniz ürünleri anında satamayabilirsiniz. Pazarda istediğiniz fiyat dengesi oluşmamış olabilir. Dolayısıyla onu depoya çekersiniz ve arz talep dengesine göre değerli olduğunda tekrar satışa çıkarırsınız. Çiftçimiz burada değerli satış yapma imkanını yakalamış olur" diye konuştu.



Taban, İnegöl'de 267 bin dekarlık ekilebilir alan bulunduğunu da ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"127 bin dekarlık alan meyve arazisi olarak kullanılıyor. Çok iyi bir meyve üreticisi bölgeyiz. Bunu da zaman içerisinde hem bölgemizde hem ülkemizde hem de uluslararası alanda daha iyi tanınır hale getireceğiz. Alım heyetlerini kooperatifimiz üzerinden şehrimize getirerek bu ürünleri almalarını sağlamak üzere adımlarımızı attık. Yaban Mersini, Şeftali ve Çilek ile ilgili festivaller gerçekleştirdik. Bunların neticesinde tarafımıza ulaşarak bu ürünlerle alakalı bilgiler alıp nasıl alım yapılabilir noktasında girişimler olduğunu ifade edebilirim." - BURSA

Kaynak: İHA