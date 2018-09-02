İnegöl Tarım Fuarı Açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesinin öncülüğünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen İnegöl Tarım Fuarı (İNTARF) törenle kapılarını açtı. Fuarda 106 katılımcı firma yer aldı.

İnegöl merkez pazaryerinde düzenlenen açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, AK Parti Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Adak, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, siyasi parti temsilcileri ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, tarım sektörünün en önemli sorununun girdi maliyetleri ve pazarlama olduğunu dile getirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Adak, "Ayçekirdeğiyle ilgili gelen sorunları Başbakan yardımcımızın talimatıyla gerekli arkadaşlarımızla temasa geçtim. Bu hafta içerisinde gerekli önlemlerin alınması noktasında Ticaret Sanayi Bakanlığımızın öncülüğünde bir araya gelinmiş gümrük vergisi ve diğer konularla ilgili gerekli önlemler alınması noktasında gerekenlerin yapıldığını ilettiler bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum dedi. Bakanlığımız yaklaşık yıllık 14,5 milyar civarında bu sektöre destek sağlıyoruz yeni yeni çiftçi projemiz kırsalda nüfusu tutmayan ve diğer tedbirler için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımızı görevi gerçekten çok kritik bir taraftan tarım arazilerini korumaya çalışırken, diğer taraftan da sanayinin gelişmesi için hassasiyetlerimizin farkındayız" dedi.

Hakan Çavuşoğlu ise,"Bir yıl başbakan yardımcılığı yaptım. Katıldığım her toplantıda olmazsa olmaz dediklerimizden biri tarımdır. Çünkü Türkiye bir taraftan tarımsal hasılasını arttırmak, diğer taraftan küçük işletmeleri desteklemek ve rekabet etmek zorundadır. Bir tarafta büyük, bir tarafta küçük işletmeler. Belli bir plan dairesinde muhkem hale getirmek zorunludur. Şunu unutmayın 2005 yılından bu yana Türkiye tarımsal hasıla konusunda Avrupa'da birincidir. Türkiye son 16 yılda destekleme gördüyse sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fikirleri iledir. Çiftçimizin ve üreticimizin diğer taraftan tüketicinin de hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Her şey de olduğu gibi tarımsal alanda da yerli ve milli üretime güçlü bir şekilde destek vermemiz gerekiyor ve bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantlar gezildi. - BURSA