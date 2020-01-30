İnegöl Sosyal Donatı Alanlarıyla Nefes Alıyor

30.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:46

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde ortaya koyduğu çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban; koruluk alanlar, semt sahaları, çocuk oyun alanları ve diğer sosyal donatı alanlarıyla şehrin nefes aldığını, yeşiller içerisinde bir İnegöl hayaline adım adım yürüdüklerini söyledi.

Şehir merkezinde sıkışmış yapılar arasında ilçe halkının nefes alacağı sosyal donatı alanlarını hayata geçiren İnegöl Belediyesi, 2019 yılı içerisinde de şehri rahatlatacak dinlenme mekanları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanları vb. sosyal donatı alanlarını oluşturmaya devam etti. Türkiye'nin kalbinin attığı, sanayi, kültür ve sanat adına önemli işlere imza atılan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi bu alanda da ortaya koyduğu çalışmalarla fark oluşturdu.

YAŞAMAKTAN MUTLULUK DUYULAN ŞEHİR

İnegöl'ün tüm güzelliklerini koruyup yenileme ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayallerdeki İnegöl'ü kurmanın uğraşısı içerisinde olduklarını belirten Başkan Alper Taban, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de tüm personel ve ekipmanıyla kentimize nefes aldıracak, kent görselliğine katkı koyacak ve yaşamaktan mutluluk duyan gülen yüzlerin artması için 2019 yılını dur durak bilmeden geçirdi. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda da bir bir önemli projeleri hayata geçireceğiz. Yeni dönemde yapılacak çok iş var. Vatandaşlarımızın mutlu bir şehirde yaşamaları adına elimizden gelen ne varsa yapacağız. Gönül belediyeciliği bizim hizmetlerimizin önsözü olacak. Tevazu, samimiyet ve gayret ile halkımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

"HER ŞEY İNEGÖL İÇİN"

Kent görselliğini öne çıkaran ve İnegöl'e nefes aldıracak yaşam projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Taban, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz her geçen gün hizmet ağını artırarak şehrimizin dört bir tarafında halkımızın taleplerini sürekli ön planda tutarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız tüm hizmetler İnegöl için" ifadelerinde bulundu.

ADIM ADIM YEŞİLLER İÇERİÇSİNDE İNEGÖL HEDEFİNE

Park Bahçeler Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluklarından bahsederek müdürlüğün 2019 yılı çalışmalarına değinen Taban, şöyle devam etti: "Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile ve ilgili kanunlarla imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, otopark, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları yapımı ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir. Bu minvalde hizmet üreten müdürlüğümüz, Yeşiller İçerisinde İnegöl hayalimize ulaşma noktasında önemli bir rol oynuyor. Çalışanlarımız da özveri ve titizlikle sürdürdükleri hizmet seferberliğinde bizleri her geçen gün bu hedefe bir adım daha yaklaştırıyorlar."

2170 AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU

"Avrupa standartlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık olarak 7 m2. Bu rakam Türkiye ortalamasında kişi başına 2,5 m2 olarak karşımıza çıkıyor. Şehrimizde ise kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3,76 m2. Bu rakamlarla Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ancak Avrupa ortalamasına erişmek için daha çok mesai harcamamız gerektiğinin de farkındayız. Bu kapsamda sürdürdüğümüz çalışmalarla 2019 yılında üretilen reorganize yeşil alan miktarı toplam 36 bin 198 m2. 2019 yılında üzerinde çalışma yapılan uygulama alanı ise 71 bin 417 m2. Yine 2019 yılında şehrimizde Belediyemiz tarafından 2170 adet yetişkin ağaç dikildi. Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından otopark çalışması da yapıldı. Park Bahçeler Müdürlüğümüzce 1 yılda 493 araçlık otopark üretildi."

18 PARK, 5 SEMT SAHASI YAPILDI

"Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında merkez mahallelerimizde 18 alanda yeni park imalatları yaptık. Yine 5 mahallede semt sahası düzenlemeleri hayata geçirerek burada vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları oluşturduk. Şehrin muhtelif bölgelerinde koruluk alan düzenleme çalışmaları yaparak yeşil alan miktarımızı arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca mevcut koruluklarda düzenlemeler yapıp bu alanları ilçe halkımızın dinlenme amaçlı kullanması için hizmete açtık. Belde ve köy statüsünden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerimizde farklı düzenlemeler yaptık. Orta refüjlerde, parklarda ve beton saksılarda yazlık ve kışlık çiçeklendirme çalışmalarını da yine Park Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarıyla gerçekleştirdik. Merkezi caddelerimizdeki direkler ve köprü korkuluklarında sarkık formlu çiçeklendirme çalışmaları yaptık. Aynı zamanda mevcut rutin çalışmalarımız olan; budama, çim biçme, sulama, ilaçlama, park ve bahçelerin bakım onarım çalışmaları, park ve yeşil alanların temizlik çalışmaları ile kar ile mücadele çalışmalarını da ekiplerimizde sistemli bir şekilde gerçekleştirdik."

Kaynak: Bültenler