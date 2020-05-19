İnegöl semalarında 19 Mayıs coşkusu İnegöl semalarında 19 Mayıs coşkusu İnegöl Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Cerrah tepesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yamaç paraşütü uçuş etkinliği düzenledi.

İnegöl semalarında 19 Mayıs coşkusu

BURSA - İnegöl Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Cerrah tepesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yamaç paraşütü uçuş etkinliği düzenledi.

İnegöl Belediyesi Dostum'la sporun ve doğanın renklerini buluşturmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı medeniyle gerçekleşen yamaç paraşütü uçuşu renkli görüntülere sahne oldu.

Dostum Yamaç Paraşüt takımı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uçuş etkinliği düzenledi. Koronavirüs gölgesinde düzenlenen etkinlikte gençlere ithafen yapılan uçuş esnasında İnegöl semalarında Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: İHA